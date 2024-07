Produzenten verpflichtet Boyd Holbrook

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird in der vierten Staffel von «The Morning Show» dabei sein.

Die Produktionsfirma vonhat laut „Variety“ den Schauspieler Boyd Holbrook unter Vertrag genommen. Holbrook ist der jüngste Neuzugang in der Besetzung der vierten Staffel, die voraussichtlich Ende 2024/Anfang 2025 auf dem Streamingdienst AppleTV+ starten wird. Holbrook wird Brodie spielen, der als „beliebter und provokativer Podcaster und Talkmaster“ beschrieben wird.Zu Holbrooks jüngsten Erfolgen zählen der Spielfilm «The Bikeriders» von Jeff Nichols, die FX-Miniserie «Justified: City Primeval» und «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Zuletzt spielte er den Corinthian in der Netflix-Serie «The Sandman», deren zweite Staffel derzeit gedreht wird.Weitere neue Schauspieler sind Marion Cotillard, Jeremy Irons, William Jackson Harper und Aaron Pierre. Sie werden neben den Hauptdarstellern der Serie, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, sowie den Schauspielern Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm und Nicole Beharie zu sehen sein. «The Morning Show» ist ein Blick in die gnadenlose Welt der Morgennachrichten und in das Leben der Menschen, die Amerika jeden Morgen aufwecken.