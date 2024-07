Dónal Finn geht zu «Young Shelock»

England

Finn wird Sherlocks Erzfeind Moriarty verkörpern.

Nach Informationen von "Variety" wurde der «Wheel of Time»-Darsteller Dónal Finn für die Rolle des James Moriarty in der neuen «Young Sherlock»-Serie, die derzeit von Amazon entwickelt wird, verpflichtet. Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Holmes von dem Schauspieler Hero Fiennes Tiffin verkörpert wird.In der offiziellen Beschreibung von «Young Sherlock» heißt es: „Mit 19 Jahren ist Sherlock Holmes in Ungnade gefallen, roh, ungefiltert und missgestaltet, als er in einen Mordfall an der Universität Oxford verwickelt wird, der seine Freiheit bedroht. Ohne Disziplin stürzt sich Sherlock in seinen ersten Fall und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die die Welt erschüttert und sein Leben für immer verändert.Autor, ausführender Produzent und Showrunner der Serie ist Matthew Parkhill. Guy Ritchie ist Regisseur und ausführender Produzent. Außerdem sind Simon Kelton, Ivan Atkinson, Simon Maxwell, Dhana Gilbert, Colin Wilson und Marc Resteghini ausführende Produzenten, während Harriet Creelman als Co-Executive Producer fungiert. Für die Produktion ist Motive Pictures verantwortlich.