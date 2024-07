Norah O'Donnell verlässt «CBS Evening News»

Köpfe

Die Journalistin wird in Zukunft als leitende Korrespondentin arbeiten.

Im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen 2024 im November wird die Journalistin Norah O’Donnell die Leitung der Nachrichten vonabgeben und wird sich in Zukunft auf ihre Arbeit als leitende Korrespondentin konzentrieren. Dort hat sie die Möglichkeit für breitere Berichterstattung und große Interview. O’Donnell feierte erst kürzlich ihr fünfjähriges Jubiläum bei der Nachrichtensendung.„Unser Team hat gemeinsam den Emmy, den Murrow und den DuPont Award gewonnen. Wir haben es geschafft, trotz COVID im Studio zu bleiben; wir haben die Sendung von Flugzeugträgern in den Nahen Osten und in die ganze Welt übertragen. Wir hatten das Privileg, ein historisches Interview mit Papst Franziskus zu führen”, sagte O'Donnell in einer Mitteilung an die Mitarbeiter am Dienstag.„Es gibt so viel Arbeit, auf die man stolz sein kann! Aber ich habe 12 Jahre im Moderatorenstuhl hier bei CBS News verbracht, gebunden an eine tägliche Sendung und die Strapazen eines unerbittlichen Nachrichtenzyklus. Es ist Zeit, etwas anderes zu tun. Diese Präsidentschaftswahl wird meine siebte als Journalistin sein, und für viele von uns in diesem Geschäft neigen wir dazu, unsere Karriere im Hinblick auf diese Meilenstein-Ereignisse zu betrachten.“ Im Gegensatz zu ABC und NBC wechselt CBS die Moderatoren des Öfteren aus.