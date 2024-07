CBS und Nexstar erneuern Partnerschaft

Wirtschaft

Außerdem veräußert zwei Fernsehsender an Nexstar.

Die Nexstar Media Group und Paramount Global gaben heute bekannt, dass Nexstar und sein Partner Mission Broadcasting, Inc. (Mission) umfassende mehrjährige Vereinbarungen zur Verlängerung der CBS Television Network-Mitgliedschaften in 42 Märkten im ganzen Land getroffen haben, darunter 40 Sender, die Nexstar gehören, und zwei Sender, die Mission gehören.Zusammen erreichen die 42 Sender 15 Prozent der US-amerikanischen Zuschauer und bedienen fast 19 Millionen Fernsehhaushalte.Darüber hinaus werden zwei unabhängige Sender von Paramount in Miami, Florida, und Detroit, Michigan, die beide zu den 20 größten Märkten gehören, am 1. September zu Tochtergesellschaften von The CW Network. WBFS-TV in Miami und WKBD-TV in Detroit werden ab diesem Zeitpunkt die Nachrichten, die Primetime-Unterhaltung, die Live-Sportübertragungen und die Sonderveranstaltungen des Senders ausstrahlen.