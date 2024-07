Netflix bestellt «Famous Last Words»

US-Fernsehen

, eine bahnbrechende Dokumentarserie, die sich mit berühmten Kulturikonen befasst, die heimlich ihre letzten Interviews geben – die erst nach ihrem Tod bekannt gegeben und ausgestrahlt werden – wird von Emmy-Preisträger Brad Falchuk über sein Unternehmen Teley-Vision, BSNA, einem Unternehmen von Banijay, und Netflix in Zusammenarbeit mit dem John F. Kennedy Center for the Performing Arts produziert.«Famous Last Words» basiert auf dem hochgelobten dänischen TV-Format «Det Sidste Ord» und ist eine Serie von langen Interviews mit bedeutenden Persönlichkeiten, die ihr Leben lang einen wichtigen Beitrag zur Menschheit und Kultur geleistet haben. Die Gäste und Episoden werden jedoch erst nach dem Tod des Teilnehmers bekannt gegeben und ausgestrahlt, wobei diese Interviews vom John F. Kennedy Center for the Performing Arts geführt und aufbewahrt werden. Da bei den privaten Aufzeichnungen im Studio, die mit ferngesteuerten Kameras durchgeführt werden, nur der Interviewte und der Interviewer anwesend sind, entsteht mit der Dokumentarserie eine Art Zeitkapsel mit intimen Gesprächen, die die tiefgründigen Gedanken der Prominenten einfängt. Diese Vorgehensweise ermöglicht nicht nur die ungeschminkten und emotionalen Gedanken der Gäste, sondern schafft auch einen intimen und sicheren Raum für den Gast, da er weiß, dass sein Interview vertraulich behandelt wird und erst nach seinem Tod ausgestrahlt wird.„Von dem Moment an, als Mikkel Bondesen das Format zu unserem Unternehmen und Netflix brachte, waren alle an Bord”, sagte Falchuk. „Netflix ist der perfekte Ort für diese einzigartige Show. Die Erfahrung für das Publikum und die Teilnehmer ist bewegend, seltsam und transzendent. Es ist nicht wie jede andere Interview-Show, die jemals gemacht wurde. Es ist eine wahre Feier des Lebens und die Möglichkeit, das letzte Wort zu haben.”Falchuk und Mikkel Bondesen werden gemeinsam mit David Goldberg und Showrunner David Friedman als ausführende Produzenten für den US-Markt für Netflix tätig sein, das sich die weltweiten Rechte an der Sendung gesichert hat. «Famous Last Words» ist die zweite Serie von Brad Falchuk Teley-Vision und die erste nicht-skriptbasierte Serie, die im Rahmen des mehrjährigen Vertrags mit dem Streaming-Anbieter in Produktion geht.