RTLZWEI sichert sich RTL+-Reality «Couple Challenge»

Der Grünwalder Sender wird im kommenden Jahr die vierte Staffel im Free-TV ausstrahlen.

Das selbsternannte „Home of Reality“ setzt in dieser Programmfarbe vor allem auf Familien-Doku-Soaps, wie «Die Geissens» oder «Die Wollnys», die demnächst ins Programm zurückkehren. Klassische Reality-TV-Formate wie «Love Island» oder «Kampf der Realitystars» sind im Programm von RTLZWEI derzeit eher die Ausnahme als die Regel. Im kommenden Jahr soll sich das ändern. Wie der Grünwalder Sender am Montagnachmittag bekannt gab, wird man 2025 eine neuproduzierte Staffel des RTL+-Formatsim Free-TV ausstrahlen.Bislang hat RTL Studios drei Staffeln von dem Wettkampf-Format produziert, allerdings sendete RTL bislang nur eine einzige Ausgabe 2020 im Nachtprogramm. „Promis, Paare, Wettkämpfe und ein ordentliches Preisgeld: «Couple Challenge» bietet alles, was eine gute Realityshow braucht“, erklärt nun Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI. „Wir freuen uns darauf, dieses Format demnächst on air zu bringen. Aktuell suchen wir die besten Paare, das können auch Freunde, Verwandte und Gleichgesinnte sein. Na, wer traut sich?“Die Dreharbeiten für die vierte Staffel sollen im Spätsommer beginnen. In «Couple Challenge», eine Kombination aus Abenteuer- und Reality-TV, stellen sich Paare bestehend aus Freunden, Liebespartnern oder Familienmitgliedern wöchentlich wechselnden Aufgaben und extremen Bedingungen, um seine Beziehung und Teamfähigkeit zu testen. In der Show stellen sich die Stars ihren Ängsten, denn es geht hoch hinaus und tief ins Wasser. Neben RTLZWEI wird die vierte Staffel auch bei RTL+ zu sehen sein.