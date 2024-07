Amazon setzt «Verliebt in Berlin»-Vorlage fort

International

«Betty La Fea, The Story Continues» bekommt eine zweite Staffel.

Nur eine Woche nach der Premiere hat Prime Video bekannt gegeben, dass die bei Fans beliebte Serieeinen doppelten Meilenstein erreicht hat: Sie hat einen neuen globalen Rekord für die größte globale Zuschauerzahl für einen lateinamerikanischen Titel in der Geschichte von Prime Video aufgestellt und wurde für eine zweite Staffel verlängert. Gleichzeitig ist sie die meistgesehene Serie oder der meistgesehene Film aller Zeiten auf Prime Video in Kolumbien.„Der phänomenale Erfolg von «Betty la fea, La Historia Continua» unterstreicht das Engagement von Prime Video, ikonische lokale Geschichten von außergewöhnlicher Qualität aus der Region zu teilen, die bei unseren Kunden auf der ganzen Welt großen Anklang finden”, sagte Paulo Koelle, Leiter von Prime Video Lateinamerika. „Die Strategie von Prime Video in Lateinamerika bestand darin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und kalkulierte Risiken einzugehen, um unseren Kunden alle Inhalte, nach denen sie sich sehnen, an einem Ort zu bieten. Wir können es kaum erwarten, Betty für eine weitere Staffel zurückzubringen.“«Betty la Fea, La Historia Continúa», produziert von Estudios RCN, ist weiterhin eine globale Sensation, die Kunden auf der ganzen Welt mit ihren Geschichten, die die Stärkung der Frau feiern, in ihren Bann zieht. Als das Publikum vor 25 Jahren zum ersten Mal mit der Figur Betty konfrontiert wurde, wurden die Definition und Wahrnehmung von Schönheit in Frage gestellt. Die neue „Betty” von Prime Video kehrt zurück, um dem Publikum wertvolle Lektionen aus dem echten Leben zu vermitteln, die sowohl unterhaltsam als auch inspirierend sind, und beweist erneut, wie sehr diese Figur und ihre Erfahrungen die Herzen des Publikums berühren.„Die Fortsetzung der Geschichte von «Betty la Fea» ohne die meisterhafte Feder von Fernando Gaitán war eine enorme Herausforderung. Amazon Studios und Estudios RCN haben sich jedoch gemeinsam auf die Suche nach den richtigen Stimmen gemacht, und zusammen mit den ursprünglichen und neuen Talenten haben wir eine Geschichte geschaffen, die die ursprüngliche DNA bewahrt und gleichzeitig modern, frisch und voller Nostalgie ist“, sagte Javiera Balmaceda, Leiterin der Abteilung Local Originals für Lateinamerika, Kanada, Australien und Neuseeland bei Amazon Studios. „Wir sind begeistert vom phänomenalen Erfolg dieser ersten Staffel und freuen uns darauf, unser Publikum mit einer noch spannenderen zweiten Staffel zu begeistern.“In der ersten Staffel wurde die Mehrheit der Originalbesetzung erfolgreich wieder eingeführt, während sie sich einer Vielzahl persönlicher und beruflicher Herausforderungen stellen musste. Die zweite Staffel verspricht, genauso unterhaltsam und unvorhersehbar zu werden wie die erste, während sie die Entwicklung unserer geliebten Charaktere zusammen mit neuen Charakteren weiter erforscht und unerwartete Wendungen und Handlungsstränge meistert.