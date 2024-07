Max und discovery+ laufen sehr gut

International

Fünfmal mehr Menschen streamen Paris 2024 im Vergleich zu Tokio 2020 zum gleichen Zeitpunkt.

Die Einführung von Max, dem verbesserten Streaming-Dienst von Warner Bros. Discovery, hat dazu beigetragen, die Art und Weise, wie das Publikum die Olympischen Spiele in ganz Europa erlebt, zu verändern.Die Gesamtzahl der einzelnen Streaming-Zuschauer für Paris 2024 auf den Streaming-Plattformen von Warner Bros. Discovery hat bereits nach zwei Tagen in Paris die Zahl der Zuschauer der gesamten Olympischen Sommerspiele im vergangenen Jahr übertroffen. Am Eröffnungswochenende konnte Warner Bros. Discovery auch einen neuen Rekord für die Akquise von Einzelhandelskunden an einem einzigen Tag in ganz Europa aufstellen – weit über den Erwartungen.Sowohl auf Max als auch auf discovery+ hat Paris 2024 fast eine Milliarde Streaming-Minuten generiert, mehr als siebenmal so viel wie zum gleichen Zeitpunkt bei Tokio 2020 und bereits 75 % der Gesamtminuten dieser Spiele. Die Zeit, die die Menschen auf Max und discovery+ verbringen, hat sich ebenfalls deutlich erhöht, da die durchschnittlich pro Zuschauer verbrauchten Minuten im Vergleich zu Tokio 2020 bisher um 63 % gestiegen sind.Im Vergleich zum gleichen Zeitraum der Olympischen Spiele in Tokio 2020 haben fünfmal mehr Streaming-Zuschauer die Spiele gesehen. Die Einführung von Max war ein entscheidender Faktor für das Zuschauerwachstum und macht bisher 80 % der gesamten Streaming-Zuschauer aus. Am Samstag, den 27. Juli, verzeichnete Warner Bros. Discovery bei den Olympischen Spielen eine Rekordzahl an Streaming-Zuschauern.JB Perrette, CEO und President, Global Streaming and Games, Warner Bros. Discovery, sagte: „Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind fantastisch gestartet, und die kürzliche Einführung von Max in Europa sorgt für ein Rekordpublikum und eine Rekordbeteiligung. Die leistungsstarke und einzigartige Kombination aus Premium-Filmen und Skript-Inhalten, dem Besten aus der realen Unterhaltung und vielen der größten internationalen Sportereignisse bringt mehr Menschen zu Max und hält sie noch länger in Atem. Es ist noch früh, daher freuen wir uns darauf, in den nächsten zwei Wochen auf diesem frühen Erfolg aufzubauen.”Andrew Georgiou, Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Discovery U.K & Ireland und WBD Sports Europe, sagte: „Die Vorfreude auf Paris 2024 war groß, daher ist es eine große Genugtuung zu sehen, dass die Qualität unserer Sportproduktionen und das Nutzererlebnis unserer Streaming-Plattform bei den Zuschauern in ganz Europa so gut ankommen. In nur wenigen Tagen haben wir gesehen, wie die Kombination aus erstklassigem Sport und Unterhaltung ein Publikum auf allen Plattformen zusammenbringt. Ob es die Energie unserer fast 100-köpfigen Riege herausragender Moderatoren und Experten auf dem Bildschirm ist, die unglaublichen Dachstudios im WBD House in Paris oder Fan-orientierte Funktionen wie Goldmedaillen-Benachrichtigungen auf Max und discovery+ – Warner Bros. Discovery bietet ein olympisches Erlebnis, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.“