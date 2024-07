Sat.1 plant weiterhin mit «The Floor» und «Hast du Töne?»

TV-News

Auf Matthias Opdenhövel wartet neue Arbeit, denn Sat.1 hat neue Staffeln der beiden Quizshows angekündigt.

Marc Rasmus hat seit seinem Amtsantritt als Sat.1-Chef Ende des vergangenen Jahres den Sender zwar nicht revolutioniert, aber eine klare Programmstruktur verpasst. Dazu gehört auch der Donnerstag als Quiz- und Gameshow-Tag. Zu Beginn des Jahres dominierte hier Jörg Pilawa mit «Das 1% Quiz», ehe auch Matthias Opdenhövel mitauf Sendung gehen durfte. Darüber hinaus durfte Opdenhövel, der zuletzt auch bei ProSieben zu «Schlag den Star» zurückgekehrt war, auch im Sommerprogramm die Neuauflage vonpräsentieren.Für beide Formate geht es nun weiter, wie Sat.1 dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte. Der Schritt kommt vor allem bei «Hast du Töne?» nicht überraschend. Das Musik-Quiz holte in sechs Ausgaben einen durchschnittlichen Zielgruppen-Marktanteil von guten 8,3 Prozent. In der Spitze waren sogar 10,8 Prozent möglich. Auch «The Floor» qualifizierte sich für eine Fortsetzung, hatte aber keine durchgehend starken Ergebnisse zu bieten. Nach einem ansprechenden Debüt mit 7,5 Prozent, fiel die Sendung auf 4,7 Prozent zurück. Nach zwei weiteren Ausgaben um die siebeneinhalb Prozent legte man aber ein starkes Finish mit 8,4 und 8,9 Prozent hin. Auch die Reichweite war mit durchschnittlich 1,36 Millionen Zuschauern zwischen Februar und April gut.Wann es für «The Floor», das von Cheerio Entertainment in Zusammenarbeit mit Talpa Studios produziert wird, und das von Banijay Productions Germany stammende «Hast du Töne?» weitergeht, ist noch nicht bekannt. Aktuell strahlt Sat.1 am Donnerstagabend «Die besten Comedians Deutschlands» aus, ehe am 15. August eine neue «99 – Wer schlägt sie alle?»-Staffel beginnt. Darin gibt Moderatorin Panagiota Petridou ihr Debüt an der Seite von Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld.