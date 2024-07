Tim Allen hat eine neue Sitcom

US-Fernsehen

Zusammen mit Kat Dennings steht er vor der Kamera.

Der US-Sender ABC hat grünes Licht für die Seriemit Tim Allen und Kat Dennings gegeben. Das Format wurde als Pilotfilm für März 2024 bestellt. Allerdings wird es vor und hinter der Kamera noch Veränderungen geben. Die ursprünglich als Autoren und ausführende Produzenten von «Shifting Gears» angekündigten Mike Scully und Julie Thacker Scully haben die Serie verlassen. Bei der Pilotfolge werden sie als ausführende Produzenten genannt. Ein neuer Showrunner wird derzeit gesucht.Darüber hinaus war Froy Gutierrez ursprünglich für die Rolle des Nick in der Pilotfolge vorgesehen, doch diese Rolle wird nun neu besetzt, da die Serie in Produktion geht. In der offiziellen Synopsis der Serie heißt es, Allen werde als Matt zu sehen sein, „der dickköpfige, verwitwete Besitzer eines Oldtimer-Restaurationsgeschäfts“. Als Matts entfremdete Tochter (Dennings) mit ihren Teenager-Kindern in sein Haus zieht, beginnt die eigentliche Restaurierung“.Neben Marty Adelstein, Becky Clements, Richard Baker, Rick Messina und John Pasquin ist Allen der ausführende Produzent der Serie. John Pasquin führte auch Regie bei der Pilotfolge. Wie zuvor erwähnt, sind Scully und Thacker Scully ausführende Produzenten der Pilotfolge. Dennings ist Produzentin. Das Studio ist 20th Television.