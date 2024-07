«Forgive and Forget»: ABC entscheidet sich gegen die Serie

US-Fernsehen

«Modern Family»-Star Ty Burrell bekommt kein neues Format.

Nach Informationen von „Variety“ wird Ty Burrell vorerst nicht zu ABC zurückkehren. Denn der Sender hat die neue Comedyserie, in der Burrell die Hauptrolle spielte, gesehen und mitgeteilt, dass das Format bei dem Sender nicht fortgesetzt wird. Burrell war auch als ausführender Produzent an der Serie beteiligt.Im März 2024 beschloss ABC, einen Pilotfilm in Auftrag zu geben. Weitere Schauspieler für die Serie wurden nicht bekannt gegeben. Die offizielle Logline besagt, dass die Serie das „ewige Leben des Partylöwen Hank (Burrell)“ verfolgen soll. Nach einer unerwarteten Diagnose nimmt Hank wieder Kontakt zu seinem verantwortungsbewussten erwachsenen Sohn Ben auf, in der Hoffnung, gemeinsam neue Erinnerungen zu schaffen“.Als Autor war Eugene Garcia-Cross beteiligt, Robin Shorr leitete das Projekt. Burrell drehte die Serie mit seiner Firma Desert Whale Productions, die einen Vertrag mit 20th Television hat. Burrell ist bekannt für seine Rolle als Phil Dunphy in der ABC-Sitcom «Modern Family». In der Serie war er 250 Mal zu sehen.