Jimmy Kimmel verzichtet auf die Oscars

Kino-News

Auch John Mulaney hat bereits am 2. März keine Zeit.

Für die nächste Oscar-Verleihung muss sich die Academy neue Moderatoren suchen. Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel wird nicht zum fünften Mal durch die Gala führen. Kimmel soll seine Absage bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben haben. Auch John Mulaney, dessen Talkshow «Everybody’s in L.A.» von Netflix verlängert wurde, ist nicht mehr dabei.Kimmel moderierte die Oscar-Gala in den Jahren 2017 und 2018 und kehrt 2023 und 2024 zurück. Kimmel, der die jährliche Verleihung bereits viermal moderiert hat, teilt sich derzeit den vierten Platz der Moderatoren mit Whoopi Goldberg und Jack Lemmon. Er liegt hinter Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) und Bob Hope (19). Mulaney moderierte die Governours Awards im Januar. Er ist vor allem durch die Zeichentrickserie «Big Mouth» und seine früheren Auftritte bei «Saturday Night Live» bekannt.Im Juni lobte Bill Kramer, CEO der Academy, in einem Interview mit Variety Kimmel und Mulaney als mögliche Nachfolger: „Wir können uns glücklich schätzen, Jimmy [Kimmel] zu haben, der im vergangenen Jahr dazu beigetragen hat, eine der besten Oscar-Verleihungen zu schaffen. Auch John Mulaney hat einen unglaublichen Job gemacht. Ich kann nur sagen, dass wir, wer auch immer die Show moderieren wird, diesen Ton der Feierlichkeit, des Respekts, des Humors und der großen Liebe zum Film beibehalten wollen. Wir haben einige großartige Optionen.