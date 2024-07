Sky startet «The Day of the Jackal» Anfang November

TV-News

Die zehnteilige Serie, die auf dem Roman von Frederick Forsyth basiert, ist mit Oscar-Preisträger Eddie Redmayne besetzt. Nun gibt es erste Bilder.

Am Wochenende hat Sky die ersten Bilder der Serien-Adaption des Frederick-Forsyth-Roman „Der Schakal“ veröffentlich und gleichzeitig einen Starttermin für die mit Eddie Redmayne besetzten zehnteiligen TV-Reihe bekannt gegeben.startet in Deutschland sowie in Großbritannien, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz am 7. November exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW.Redmayne spielt die Hauptfigur „der Schakal“, ein äußerst schwer zu fassender Ausnahmekiller. Der Einzelgänger verdient seinen Lebensunterhalt damit, gegen Bezahlung höchster Summen tödliche Aufträge auszuführen. Doch nach seinem letzten Mord trifft er auf eine ebenbürtige Gegnerin: eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin (Lashana Lynch). In einer atemlosen Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa spürt sie ihn auf und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung. Neben Redmayne und Lynch spielt Úrsula Corberó die Rolle der Nuria, die im Zentrum des Privatlebens des Schakals steht und nicht weiß, wer er wirklich ist.Zur weiteren Besetzung gehören Charles Dance in der Rolle des Timothy Winthrop, Richard Dormer als Norman, Chukwudi Iwuji als Osita Halcrow, Lia Williams als Isabel Kirby, Khalid Abdalla als Ulle Dag Charles, Eleanor Matsuura als Zina Jansone, Jonjo O'Neill als Edward Carver, Nick Blood als Vince, Sule Rimi als Paul Pullman und Florisa Kamara als Jasmin Pullman. Die Serie wird von Carnival Films produziert, das zu den Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört, und wurde von Sky Studios und Peacock in Auftrag gegeben. Geschrieben und adaptiert wird die Serie von Ronan Bennett, dem Schöpfer und Autor der von der Kritik hochgelobten Serie «Top Boy». Brian Kirk führt Regie.Gareth Neame und Nigel Marchant sind Executive Producer bei Carnival Films. Eddie Redmayne ist ebenfalls Executive Producer und Lashana Lynch ist Co-Executive Producer. Sam Hoyle ist Executive Producer für Sky Studios. Sue Naegle fungiert als Executive Producer und Marianne Buckland als Co-Executive Producer. Christopher Hall ist Produzent und Emily Shapland ist Co-Produzentin. Frederick Forsyth ist beratender Produzent.