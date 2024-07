Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben machen am 23. August Schluss

TV-News

Einen Tag zuvor widmet RTL dem Nachrichtenmoderator ein «stern TV Spezial».

Am 23. August endet eine Ära: Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben moderieren an jenem Freitag ihre letzte Sendung von. Das bestätigte der Sender nun ganz offiziell, nachdem RTL bereits im März die Nachfolge-Lösung präsentiert hatte. Gemeinsam standen die beiden Nachrichten-Moderatoren über 30 Jahre für den Kölner Sender vor der Kamera. Aus diesem Anlass hatte RTL bereits für Donnerstag, 22. August, einüber Peter Kloeppel angekündigt.In, das um 23:20 Uhr gesendet wird, spricht er mit «Extra»-Moderatorin Mareile Höppner über seinen Werdegang, seine Zukunftspläne und die Highlights seiner TV-Karriere: Welche Momente haben ihn besonders bewegt, welche Menschen besonders inspiriert? Und welche Geschichten bleiben ihm für immer im Gedächtnis? Zudem erwartet den Nachrichtenmann so manche Überraschung, wie RTL in der Programmankündigung verspricht. Ob für Ulrike von der Groeben eine ähnliche Sendung geplant ist, ließ RTL offen. Für Kloeppel wird der 23. August nicht der endgültige TV-Abschied sein. Neben neuen «Durchleuchtet»-Reportagen wird er auch im November die US-Wahl für RTL begleiten.Die Nachfolge für das Nachrichten-Duo hatte RTL bekanntlich schon im März geklärt. Der Kölner Sender setzt bei seinem Nachrichtenflaggschiff auf zwei feste Teams, die aus den langjährigen RTL-Moderatoren Roberta Bieling und Andreas von Thien sowie dem bisherigen ntv-Reporter Christopher Wittich und Anna Fleischhauer, die ebenfalls bei RTL keine Unbekannte ist, bestehen. Die Duos werden ab September jeweils von Montag bis Sonntag im Einsatz sein.