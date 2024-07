Neuer Trailer für «Industry»

US-Fernsehen

Die Finanz-Doku-Serie geht am 11. August mit der dritten Staffel weiter.

HBO hat den Trailer die dritte Staffel vonveröffentlicht, von Mickey Down und Konrad Kay, die neuen Folgen starten am Sonntag, den 11. August, auf HBO. Das Format gibt einen Insider-Einblick in die Blackbox der Hochfinanz und begleitet eine Gruppe junger Banker, die in der Londoner Niederlassung der internationalen Bank Pierpoint & Co. unter Druck und im Sog von Sex und Drogen ihre Identität finden.In der dritten Staffel blickt Pierpoint in die Zukunft und setzt auf ethische Investitionen. Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) und Eric (Ken Leung) stehen im Mittelpunkt des Börsengangs von Lumi, einem grünen Technologieunternehmen, das von Sir Henry Muck (Kit Harington) geleitet wird. Die Geschichte reicht bis in die höchsten Ebenen der Finanzwelt, der Medien und der Regierung. Seit er Pierpoint verlassen hat, ist Harper (Myha'la) begierig darauf, wieder in den süchtig machenden Nervenkitzel der Finanzwelt einzutauchen, und findet in der FutureDawn-Portfoliomanagerin Petra Koenig (Sarah Goldberg) eine ungewöhnliche Partnerin.In der dritten Staffel sind wieder Myha'la, Marisa Abela, Harry Lawtey, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel und Irfan Shamji dabei. Außerdem kommen Kit Harington als Sir Henry Muck, Sarah Goldberg als Petra Koenig, Miriam Petche als Sweetpea Golightly, Andrew Havill als Lord Norton, Roger Barclay als Otto Mostyn, Fady Elsayed als Ali El Mansour und Fiona Button als Denise Oldroyd hinzu.«Industry» wurde von Mickey Down und Konrad Kay entwickelt, geschrieben und produziert. Die Serie ist eine Bad Wolf-Produktion für HBO/BBC und wird von Jane Tranter, Kate Crowther und Ryan Rasmussen für Bad Wolf sowie von Rebecca Ferguson für BBC produziert. Zu den Regisseuren gehören Mickey Down & Konrad Kay, Isabella Eklöf und Zoé Wittock.