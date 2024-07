Sat.1 Emotions setzt auf «Without Sin»

TV-News

Der britische Vierteiler erreichte über drei Millionen Zuschauer.

Ende 2022 veröffentlichte der Streamingdienst die Serie, die im Mai 2023 an vier verschiedenen Abenden über drei Millionen Menschen anlockte. Das Drama wurde von Fances Poletti verfasst, Vicky McClure führte beim Vierteiler Regie. Montag, den 12. August 2024, sowie Montag, den 19. August 2024, werden jeweils zwei Folgen ab 20.15 Uhr gezeigt.Der Mord an ihrer 14-jährigen Tochter Maisy wirft Stella Tomlinson völlig aus der Bahn. Sie macht Charles Stone für die Tat verantwortlich. Dieser wird daraufhin tatsächlich vor Gericht verurteilt. Stellas Trauer und ihre Wut über den schweren Verlust zerstören nicht nur ihre Ehe, sondern ihr gesamtes Leben. Als sie eines Tages eine Nachricht des mutmaßlichen Mörders aus dem Gefängnis erreicht, wird sie erneut schmerzlich mit der Vergangenheit konfrontiert.Um 23.40 Uhr wird die britische Seriemit David Tennant wiederholt. Der ehemalige russische KGB-Offizier Alexander Litvinenko hat sich auf gefährliches Terrain begeben, nachdem er als regimekritischer Buchautor und Kremlkritiker in Erscheinung getreten ist. Als er schließlich 2006 in seiner britischen Wahlheimat nach einem Treffen mit zwei Geschäftsleuten plötzlich anfängt, Blut zu husten, ist er sich sicher, dass er vorsätzlich vergiftet wurde.