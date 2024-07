RTL Crime wiederholt «The Secret She Keeps»

TV-News

Die australische Serie ist vor wenigen Jahren für Network 10 und Paramount+ entstanden.

Der Pay-TV-Sender RTL Crime strahlt ab Mittwoch, den 2. September 2024, die erste Staffel vonnoch einmal um 20.15 Uhr aus. Die australische Produktion umfasst zwei Staffeln mit jeweils sechs Episoden. Das Format ist mit Laura Carmichael, Jessica De Gouw und Michael Dormann besetzt.Die Serie von Lingo Pictures entstand zunächst für den Paramount-Sender Network 10, wechselte mit der zweiten Staffel allerdings zum Streamingdienst Paramount+. Die Produktion wurde in Blue Mountains, in New South Wales, realisiert. Sarah Walker und Jonathan Gavin schrieben das Skript, Catherine Miller und Jennifer Leacey setzten die Produktion von Michael Robotham um.Die schwangere Supermarkt-Mitarbeiterin Agatha bewundert das perfekte Leben der Influencerin Meghan. Sie hat einen berühmten Mann, Jack, zwei süße Kinder und eines ist – unerwartet – unterwegs. Der Schein trügt allerdings. Agatha versucht derweil, sich ihre eigene perfekte Welt aufzubauen. Ihrem Ex-Freund Hayden, der gerade bei der Navy dient, erzählt sie, dass er Vater wird. Doch dann kommt ihr dunkles Geheimnis ans Licht.