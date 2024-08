Blockbuster-Battle

Die britische Komödie «Best Exotic Marigold Hotel» steht an diesem Sonntag Indiana Jones und dem Terminator gegenüber.

(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eine Gruppe Pensionäre beschließt aus verschiedensten Gründen, nach Indien auszuwandern und in den Ruhestand zu gehen - dort ist das Leben billiger und Exotik wird offenbar allerorts geboten. Voller Vorfreude durch Werbeflyer des Marigold Hotels stellen sie sich einen geruhsamen Alterssitz vor, nur um entdecken zu müssen, dass der einstige Palast seine besten Tage weit hinter sich gelassen hat. Doch obwohl ihr neues Heim weit weniger luxuriös ist, als gedacht, entdecken sie, dass das Leben und die Liebe noch einmal von vorn beginnen kann, soweit man die Vergangenheit endlich ruhen lässt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)1938 verschwindet der Vater von Indiana Jones, der Archäologieprofessor Henry Jones, auf der Suche nach dem religiösen Relikt spurlos. Indy macht sich in Begleitung der Wissenschaftlerin Elsa sofort auf die Suche nach ihm. In den Katakomben von Venedig findet er einen Hinweis auf den Verbleib des Grals, doch auch die Nazis wollen in dessen Besitz kommen und haben Henry entführt.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Dani Ramos ist eine unbescholtene Bürgerin, die plötzlich aus dem Alltag gerissen wird, als ein hochentwickelter Terminator aus der Zukunft sie angreift. Zum Glück bekommt sie Hilfe von dem Cyborg Grace. Zeitgleich erhält Sarah Connor einen anonymen Hinweis auf die Ankunft des Rev-9, der Dani ausschalten will. Gemeinsam stellen sich die drei Frauen dem Kampf. So urteilte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den sechsten «Terminator»-Teil : „Alles in allem bekommt man hier exakt das, was man von einem modernen «Terminator»-Film erwarten darf: wenig Überraschung, dafür alles in allem ordentliche Genreunterhaltung.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6