Generationen-Streit & Babyglück

TV-News

An einem Dienstag im September laufen gleich zwei Reportagen zum Thema Familien.

Maik Gizinski, Juliane Kussmann und Torben Schmidt haben die 45-minütige Dokumentationgeschaffen, die am Dienstag, 3. September 2024, beim ZDF um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Sechs Prominente aus beiden Lagern streiten leidenschaftlich: Moderator Frank Buschmann, Unternehmerin Dagmar Wöhrl und Schauspielerin Désirée Nick treffen auf Musiker Roman Lochmann, Influencerin Isabelle Vivianne und Podcasterin Yasmine M'Barek.Wohl kaum eine andere Generation steht so im Fokus wie die von 1995 bis 2010 Geborenen – auch als Generation Z bezeichnet. Sind die Jungen wirklich faul? Oder die Alten rücksichtslos und überheblich? Diese Klischees spiegeln Konflikte wider, die viele täglich erleben – in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule. Aber was ist dran an diesen Zuschreibungen?Die «37°»-Dokumentationwird um 22.15 Uhr gesendet. Für manche Paare ist Adoption der einzige Weg zum eigenen Kind. Doch der Weg zum Familienglück birgt viele Herausforderungen – für die Wunscheltern, aber auch für die Adoptivkinder. Die Reihe begleitet zwei Familien, die sich entschieden haben, Kinder zu adoptieren, und bietet einen Einblick in deren Alltag mit seinen emotionalen Höhen und Tiefen sowie existenziellen Fragen. Das Abenteuer Adoptivfamilie verspricht großes Glück und große Herausforderungen zugleich.