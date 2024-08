Blome führt Thüringer Spitzenrunde

TV-News

Unter anderem wird AfD-Kandidat Björn Höcke nur wenige Tage vor der Wahl im Studio sein.

Derzeit regiert Bodo Ramelow (Die Linke) das Land Thüringen, doch am 1. September 2024 werden die Karten neu gemischt. Der Titelverteidiger Ramelow stellt sich der Wiederwahl, doch die letzten Umfragen von ISA zeigten nur 14 Prozent. Stärkste Kraft könnte die Alternative für Deutschland (AfD) mit ihrem Kandidaten Björn Höcke werden. Die CDU und das BSW liegen bei etwa 20 Prozent. Die Bundes-Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und die FDP spielen keine Rolle.Am Mittwoch, den 28. August 2024, strahlt der RTL-Sender ntv eine eineinhalbstündige Wahlsendung aus.wird zwischen 17.00 und 18.30 Uhr gesendet. Nikolaus Blome und Alex Küper führen die Gesprächssendung. Madeleine Henfling (Grüne), Björn Höcke (AfD), Thomas Kemmerich (FDP), Georg Maier (SPD), Bodo Ramelow (Die Linke), Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf (BSW) stellen sich den Fragen der Thüringer Bevölkerung.Im Anschluss an den Schlagabtausch in Weimar folgt. Noch ist unklar, wer durch die Sendung führt. ntv kündigte Experten zur Einordnung der Gespräche an, im Vorfeld sind diese aber noch nicht bekannt.