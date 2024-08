ProSieben Fun zeigt «Cryptid»

TV-News

Julius Fleischanderl spielt in der zehnteiligen Serie die Hauptrolle.

Beim Pay-TV-Sender ProSieben Fun bekommen die Abonnenten erneut die schwedische Seriezu sehen. Die Ausstrahlung beginnt am Donnerstag, den 22. August 2024, um 20.15 Uhr. Das Drehbuch der Serie schrieben Morgan Jensen, Anna Jakobsson-Lund, Henrik Jansson-Schweizer und Daniel di Grado, David Berron führte Regie.Sebastian zählt zu den beliebten Jungs an seiner Schule. Nach einem Streit mit seinem Mitschüler Niklas bricht er plötzlich zusammen, bevor sein ganzer Körper förmlich explodiert. Niemand kann sich die Umstände erklären. Niklas wird von der Polizei verhört und muss sich für die Auseinandersetzung mit seinem Freund rechtfertigen. Halt findet er bei Ester.Julius Fleischanderl, Maja Johanna Englander, Astrid Morberg, Christian Fandango Sundgren und Angelina Hakansson spielten die Hauptrollen. „«Cryptid» wirkt wie ein Cocktail, in den man alles an Flüssigkeiten geschüttet hat, was in der Kellerbar gefunden wurde. Gin, Tonic Water, Jägermeister, Paderborner Bier, Bergmannsschnaps, Amaretto aus dem Italienurlaub 1993.“, urteilte Quotenmeter . „In jedem Genre, in dem sich die Inszenierung bewegt, kreiert die Kamera durchaus schöne, schaurige oder irritierende Bilder. Zu einem Gesamtbild zusammengefügt aber bleibt «Cryptid» nur der Versuch eines Genremixes. Ein wohl dosiertes Mischverhältnis kann die Serie weder auf narrativer noch auf visueller Ebene finden.“