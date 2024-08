Das Erste holt «Das Geheimnis des Totenwaldes» zurück

TV-News

Die Miniserie aus dem Jahr 2020 wird erneut im Programm der ARD ausgestrahlt.

Über fünf Millionen Menschen verfolgten im Dezember 2020 die Miniserie, die im Ersten als drei 90-minütige Filme ausgestrahlt wurde. Die Marktanteile waren fantastisch, auch bei den jungen Menschen wusste die Sendung mit Matthias Brandt und Karoline Schuch zu überzeugen.Am Freitag, den 13. September 2024, strahlt Das Erste die ersten drei Teile noch einmal aus. Los geht es um 23.50 Uhr mit der Folge „Das Verschwinden“. In der Nacht auf Samstag müssen die Menschen bis 02.05 Uhr dranbleiben, die übrigen drei Teile werden am darauffolgenden Tag ausgestrahlt. Die Miniserie ist auch in der ARD Mediathek abrufbar.Im Sommer 1989 verschwindet Barbara Neder, die Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethge spurlos aus ihrem Haus in Weesenburg. In einem nahegelegenen Waldstück sind kurz zuvor zwei furchtbare Doppelmorde geschehen. Die niedersächsische Polizei scheint überfordert. Einzig die junge Kommissarin Anne Bach, die in Thomas Bethge ihren Mentor wiedererkennt, glaubt an einen Zusammenhang der Verbrechen.