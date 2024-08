Neue Nations League startet

TV-News

Das ZDF beginnt am Samstagabend mit der Übertragung.

Der vor sechs Jahren gegründete Nationen-Wettbewerb UEFA Nations League ist nach wie vor wenig von Bedeutung, die Sieger sind dennoch namhaft: Portugal siegte beim ersten Turnier, danach heimsten Frankreich und Spanien die Trophäe ein. Am 5. September 2024 beginnt der erste Spieltag der Gruppenphase, das ZDF strahlt am Samstag, den 7. September 2024, die Begegnung zwischen Deutschland und Ungarn aus.Dasmeldet sich aus Düsseldorf, Kathrin Müller-Hohenstein führt durch die Sendung. Die Begegnung beginnt um 20.45 Uhr, die Sendung startet um 20.15 Uhr. Um 21.30 Uhr soll Dunja Hayali das «heute-journal» moderieren. Im Anschluss an der von Oliver Schmidt kommentierten Begegnung werden weitere Spiele zusammengefasst.Bereits am 10. September 2024 trifft Deutschland auf die Niederlande, am 11. Oktober muss das deutsche Team gegen Bosnien und Herzegowina heran. Am 14. Oktober trifft Deutschland in München erneut auf die Niederlande, ehe man Mitte Hannover in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina kickt. Die Gruppenphase wird am 19. November mit Ungarn – Deutschland abgerundet. Deutschland schlug Ungarn erst im Juni mit 2:0 bei der Heim-Europameisterschaft. Das war der erste Pflichtspielsieg gegen das Land seit dem WM-Finale 1954. Die Niederlande wurden zuletzt im März mit 2:1 bezwungen.