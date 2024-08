FOX schnappt sich HBCU-Spiele

US-Fernsehen

Allerdings werden die Partien nur in Los Angeles und Chicago ausgestrahlt.

Die Allen Media Group und FOX' Fernsehsender in Los Angeles und Chicago haben einen Vertrag für die HBCU Go Football Spiele unterzeichnet. KCOP-TV Los Angeles und WPWR-TV Chicago von Fox vervollständigen das Syndication-Programm für HBCU Go Football, das eine Serie von 26 Spielen vom 31. August bis zum 23. November ausstrahlen wird. Der TV-Partner von HBCU Go ist für die Hochschulsportprogramme der 107 historisch schwarzen Colleges und Universitäten in den USA zuständig. Durch die Vereinbarung mit Fox werden die Football-Spiele von HBCU Go auf Fernsehkanälen ausgestrahlt, die 95 % der US-Fernsehhaushalte abdecken.Die Sender, mit denen HBCU Go zusammenarbeitet, gehören zu Sinclair, Gray, Tegna, Hearst, Nexstar, Gray und Scripps. Die Spiele werden auch über das Armed Forces Network und die digitalen Plattformen TheGrio.com, Local Now und HBCU Go der Allen Media Group ausgestrahlt.„Die Allen Media Group ist stolz darauf, der führende Anbieter von Live-Übertragungen schwarzer College-Sportveranstaltungen zu sein“, sagte Byron Allen, Gründer, Vorsitzender und CEO der Allen Media Group. “Es ist uns wichtig, diese herausragenden Athleten und großartigen HBCUs nicht nur in ihren Heimatstädten zu präsentieren, sondern auch den Sportfans auf der ganzen Welt“.