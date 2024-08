Maya Rudolph spielt Kamala Harris

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in den nächsten Folgen von «Saturday Night Live» auftreten.

Die NBC-Showist derzeit in der Sommerpause, aber die Produzenten haben Maya Rudolph als Vizepräsidentin Kamala Harris verpflichtet. Nach dem Rücktritt von US-Präsident Joe Biden wird Harris für das Amt der US-Präsidentin kandidieren und damit den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump herausfordern.Die 50. Staffel von «Saturday Night Live» startet am 28. September 2024 auf dem Fernsehsender NBC. Mit diesem Mediencoup wird auch die Produktion der AppleTV+ Serie «Loot» («Reich!») verschoben, damit Rudolph in New York im Studio 8H arbeiten kann. Sowohl «Loot» als auch «Saturday Night Live» werden von Universal Television und Broadway Video produziert.Rudolph spielte Kamala Harris bereits im Dezember 2019. Damals gewann sie einen Emmy als beste Gastdarstellerin in einer Comedyserie. Die Schauspielerin gehörte von 2000 bis 2007 zum Ensemble der Comedy-Show. Im März 2021 wurde sie erneut für einen Emmy nominiert, den sie auch gewann. Zuletzt war sie am 11. Mai in der NBC-Show zu sehen.