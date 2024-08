«Narrow Escape» wird fortgesetzt

England

Bowled Over Media produziert 25 weitere Folgen für die Channel 4-Daytime.

Das in Brighton ansässige Unternehmen Bowled Over Media wurde von GroupM Motion Entertainment erneut mit der Produktion einer zweiten Staffel vonfür Channel 4 Daytime beauftragt. Die erhöhte Episodenauflage von Episoden soll weiteren Menschen folgen, die ihr Zuhause aus Ziegeln und Mörtel gegen ein neues Leben auf dem Wasser eingetauscht haben und nun das Kanalnetz des Vereinigten Königreichs ihr Zuhause nennen.Die Fortsetzung von «Narrow Escapes» folgt auf eine erfolgreiche erste Staffel, die um 16 Uhr einen Zuschaueranteil von acht Prozent erreichte. Die erste Staffel wurde von Channel 4 und dem Diverse Indies Fund von GroupM Motion Entertainment finanziert. Der Diverse Indies Fund wurde eingerichtet, um kleine und mittlere unabhängige Produktionsfirmen, die sich in ethnisch vielfältigem Besitz befinden, bei der Produktion neuer Projekte zu unterstützen.Jayne Stanger, Redakteurin bei Channel 4, kommentiert: „«Narrow Escapes» hat Channel 4 Daytime und Streaming Anfang des Jahres so viel Freude bereitet, dass ich mich sehr freue, dass wir es für eine zweite, längere Staffel zurückbringen und weiterhin mit Heidi und dem wunderbaren Team von Bowled Over Media zusammenarbeiten werden.“Heidi Gomes, Creative Director bei Bowled Over Media, sagte: „Das gesamte Team freut sich sehr, mit einer fantastischen Besetzung aller Altersgruppen, einer wunderschönen Kulisse und Geschichten über Kanäle und Flüsse zu den britischen Wasserstraßen zurückzukehren und noch mehr Teatime-Spaß zu bieten. Wir sind Channel 4 sehr dankbar für die Gelegenheit und dafür, dass sie sich für unseren kleinen, vielfältigen Indie-Film einsetzen, und wir können es kaum erwarten, loszulegen!“