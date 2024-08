«Crystal Wall»: ZDF arbeitet an neuer Mediatheks-Weekly

TV-News

Die Serie, die von den «Anna und die Liebe»-Machern produziert wird, dreht sich um eine MMA-Kämpferin, die einem Millionärserben das Leben rettet und als sein neuer Bodyguard engagiert wird.

Das ZDF hat für seine Mediathek eine neue Weekly-Serie bei Producers at Work Film GmbH bestellt, die sich um die Beziehung der Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Louna Lloris, gespielt von Anna Bardavelidze, und dem Millionenerben Nicolas Dardenne, gespielt von Gustav Schmidt, dreht. In(Arbeitstitel) rettet sie dem Millionenerben zunächst das Leben und wird fortan als sein neuer Bodyguard engagiert. Dabei taucht sie in die schillernde Welt der High Society ein und erlebt den verführerischen Luxus, aber auch die Bedrohungen, die dieses Leben mit sich bringen. Doch was als aufregende Herausforderung beginnt, verwandelt sich schnell in ein mitreißendes Auf und Ab der Gefühle.Die beiden kommen sich unweigerlich näher und entdecken ihre Gefühle füreinander. Dabei hat Louna den Job ursprünglich nur angenommen, um die Wahrheit über den Tod ihres Vaters aufzuklären, der bei einem Unfall in einer Fabrik der Dardennes ums Leben kam. Ihre Mission gerät ins Wanken. Kann sie Nico wirklich vertrauen? Als Teil der Dardenne-Dynastie, die womöglich Schuld am Tod ihres Vaters trägt, ist er nicht gerade der ideale Kandidat zum Verlieben. Doch auch Nico stellt die Machtkämpfe und Intrigen seiner Familie infrage, und so kommen sie gemeinsam weitaus größeren Geheimnissen auf die Spur, als sie erwartet hatten. Die „Kristallwand“, die ihre ungleichen Welten trennt, scheint trotzdem unüberwindbar. Am Ende steht Louna vor ihrer schwersten Entscheidung: Nico oder die Wahrheit?Neben Anna Bardavelidze und Gustav Schmidt stehen in Berlin und Wien auch Philine Schmölzer, Bernhard Schir, Julian Looman, Michael Masula, Gizem Emre, Max Schimmelpfennig, Walid Al-Atiyat, Isabella Parkinson, Ludwig Brix, Nicole Beutler, Nadja Becker und Barbara Meier in weiteren Rollen der New-Adult-Serie vor der Kamera. Das ZDF hat 24 Folgen bestellt, die noch bis Mitte November umgesetzt werden. Die Drehbücher liefern Creative Producerin und Headautorin Birgit Maiwald sowie die Autoren Florian Vey, Silva Raddatz, Aglef Püschel, Burkhardt Wunderlich und Katja Grübel. Regie führen Tarek Roehlinger (Folge 1‒12) und Greta Benkelmann (Folge 13‒24). Als Produzenten seitens Producers at Work Film GmbH fungieren Christian Popp und Stefan Sporbert. Die Redaktion im ZDF haben Elisabeth Müller und Jasmin Verkoyen. Theresa Schreiber übernimmt die Koordination für die ZDFmediathek.