KiKA macht neues Medienkompetenz-Format mit funk

Vermischtes

Host und Content-Creator Noel Dederichs führt in «handy_crush» jungen Zuschauern peinliche Selfies, merkwürdige Nachrichten oder Betrugsmaschen vor Augen.

„Das Smartphone zieht nicht nur Kinder und Jugendliche magisch an. Es ist das Tor in eine unermesslich große Welt von Kontakten, Kauf-, Wissens- oder Unterhaltungsangeboten. Bei allen Vorteilen, die uns dadurch eröffnet werden, gibt es unbestritten Negatives, Erdrückendes und Missbräuchliches – besonders für Kinder und Jugendliche“, erklärt das gemeinsame Redaktionsteam des neuen TikTok-Formats, das der KiKA in Zusammenarbeit mit den ARD-ZDF-Contentnetzwerk funk produziert.Weiter heißt es: „Genau aus diesem Grund ist das neue Medienkompetenz-Format «handy_crush» auf TikTok – einer Plattform, auf der diese positiven und negativen Aspekte so nah beieinanderliegen - notwendig. Mit funk und KiKA vereinen sich viele Erfahrungen und Kompetenzen; das Format ist eine hervorragende Erweiterung des öffentlich-rechtlichen Medienkompetenz-Portfolios im Bereich junger Zielgruppen.“Moderiert wird der Kanal von Content-Creator Noel Dederichs, der Alltägliches und vermeintlich Harmloses aufgreift, um den Blick fürs kritische Hinterfragen zu schärfen und nachhaltig einen eigenständigen und kompetenten Umgang mit Handy, Social Media und Co zu fördern. Wöchentlich werden drei Themen auf dem neuen TikTok-Kanal für 13- bis 15-Jährige aufgegriffen. Die Tonalität des TikTok-Kanals wird als „witzig, inspirierend und deutlich“ beschrieben, ohne dabei belehrend sein zu wollen. Redaktionell zeichnen bei KiKA Elisabeth Möckel, Inka Kiwit und Rafael Bies unter der Leitung von Steffi Warnatzsch-Abra verantwortlich, Hoai Phuong Tran Thi betreut das Angebot für funk als Partnermanagerin, Head of Content ist Stefan Spiegel.