Neuer und finaler «Stubbe»-Film in Arbeit

TV-News

Unter dem Arbeitstitel «Stubbe» steht Wolfgang Stumph in seiner Paraderolle ein letztes Mal vor der Kamera.

Eigentlich wurde2014 beendet. Seit 2018 gingen aber noch drei Specials im ZDF on air, die allesamt fantastische Zuschauerzahlen generierten. Besonders der Samstagabendfilm «Stubbe – Tödliche Hilfe» sorgte mit weit über neun Millionen Zuschauern im Januar 2021 für eine sagenhafte Reichweite. Die bislang letzte Ausgabe, «Tod auf der Insel», verfolgten 6,51 Millionen Menschen, das ZDF freute sich im Dezember 2022 über 23,9 Prozent. Nun soll die-Reihe ihr endgültiges Ende finden.Wie das ZDF bekannt gab, heiße es nun „offiziell Abschied nehmen von der Stubbe-Familie“. Aktuell finden die Dreharbeiten zum letzten Film der erfolgreichen ZDF-Reihe statt, er trägt den simplen Arbeitstitel „Stubbe“. Die Dreharbeiten finden noch bis 21. August in Dresden statt. Das Drehbuch schrieben Peter Dommaschk und Ralf Leuther nach einer Idee von Silke Schwella, Regie führt Jochen Alexander Freydank. Produzent ist Christoph Bicker, Producerin Juliane Mieke von der Polyphon Film. Die Redaktion im ZDF verantwortet Pit Rampelt.Im abschließenden Film der Reihe gerät die ganze Familie Stubbe unter Druck: Helge (Wanja Mues), Vater von Stubbes Enkelin Caro (Greta Kasalo), der unangekündigt zur Feier des zwölften Geburtstages seiner Tochter in Dresden erscheint, wird vor den Augen seiner Familie und vor Caros Geburtstagsgästen zum Entsetzen aller verhaftet – er steht unter Mordverdacht. Für Caro bricht eine Welt zusammen, ihre Mutter Christiane (Stephanie Stumph) und „Opa“ Stubbe (Wolfgang Stumph) sind nun gefordert, Caro gegen Anfeindungen in der Schule zu unterstützen und parallel Helges Unschuld zu beweisen. Als Stubbes Lebensgefährtin Marlene (Heike Trinker) in Verdacht gerät, Dienstgeheimnisse verraten zu haben, spitzt sich die Situation weiter zu. Ein letztes Mal muss die ganze Familie zusammenhalten, um herauszufinden, welches Geheimnis alle Ereignisse miteinander verbindet. Ein Sendetermin nannte das ZDF noch nicht.