«Real Murders of Atlanta» geht weiter

US-Fernsehen

Bereits in der kommenden Woche startet die dritte Runde.

Oxygen untersucht einige der spannendsten Mordfälle Atlantas. Vom frühen Tod des Boxweltmeisters Vernon Forrest bis hin zu den schrecklichen Morden an geliebten Gemeindemitgliedern, die die zurückgelassenen Freunde und Familien erschütterten. Die Dokuserie kehrt am Samstag, dem 17. August, um 21:00 Uhr zurück, im Anschluss an die Premiere der dritten Staffel von «Killer Relationship with Faith Jenkins».Die zweite Staffel vonerreichte neue Meilensteine im Kabel- und Streamingbereich mit insgesamt 9,5 Millionen Zuschauern auf allen Plattformen, was einem Anstieg von acht Prozent gegenüber der ersten Staffel entspricht. Auf Peacock stieg die Reichweite der ersten 35 Tage der zweiten Staffel im Vergleich zur ersten Staffel um 13 Prozent.«The Real Murders of Atlanta» befasst sich eingehend mit den Verbrechen, die die pulsierende Stadt und ihre Umgebung einiger ihrer beliebtesten Bürger beraubt haben, und stellt Personen mit direkten Verbindungen zu den Fällen vor. Angehörige der Opfer, Ermittler, Zeugen und Polizisten berichten aus erster Hand über das Leben und die Bewegungen der Verstorbenen und die Intensität der Bemühungen, ihre Mörder vor Gericht zu bringen. Jede Folge dieser Staffel untersucht Fälle, die die Gemeinschaft von Atlanta erschüttert haben und in die lokale Berühmtheiten, Vorstadtbewohner und Familien mit gebrochenen Herzen verwickelt sind.Damit beginnt die Staffel: Als der Boxweltmeister Vernon Forrest kaltblütig erschossen wird, sind alle Hände voll zu tun, um der gefallenen Ikone Atlantas Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die APD-Ermittler müssen herausfinden, ob es sich bei dieser Schießerei um einen Zufall oder um eine Folge des Prominentenstatus des Opfers handelte.