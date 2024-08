«House of the Dragon»: Aus nach Staffel 4

US-Fernsehen

Nur noch zwei weitere Seasons hat der Pay-TV-Sender HBO angekündigt.

Das US-Fachblatt „Variety“ war bei einer Pressekonferenz am Montag dabei, auf der Showrunner und Co-Schöpfer Ryan Condal über das Finale der zweiten Staffel vonsprach. Das «Game of Thrones»-Spin-off wird offiziell mit der vierten Staffel enden. Der Autor berichtete, dass die dritte Staffel bereits in Arbeit sei. Die Produktion der neuen Folgen soll Anfang 2025 beginnen.Die Anzahl der Episoden ist noch nicht bekannt. "Ich habe noch nicht mit HBO darüber gesprochen. Ich gehe einfach davon aus, dass der Rhythmus der Serie, was die dramaturgische Erzählweise betrifft, der gleiche sein wird wie in Staffel 2. Mastermind George R.R. Martin hat in seinem Blog geschrieben, dass es vier Staffeln mit jeweils zehn Episoden braucht, um seine „Dance of the Dragon“-Geschichte aus „Fire & Blood“ zu erzählen. Derzeit arbeitet HBO an den beiden Spin-offs «A Knight of the Seven Kingdoms» und «Tales of Dunk and Egg».Für das Finale der zweiten Staffel von «House of the Dragon» erwarteten die Zuschauer eigentlich die Schlacht im Schlund. "Wir haben versucht, der Schlucht, dem wohl am meisten erwarteten - ich würde sagen, vielleicht am zweitmeisten erwarteten - Actionereignis in 'Feuer und Blut', die Zeit und den Raum zu geben, die sie verdient. Jeder, der das Finale gesehen hat, weiß, dass wir auf dieses Ereignis hinarbeiten. Dieses Ereignis wird sehr bald stattfinden, was die Erzählung des Hauses des Drachen betrifft". Condal wies auch darauf hin, dass die Arbeit an der Serie sehr komplex sei. Fans der Serie sollten also nicht damit rechnen, dass es im nächsten Sommer eine neue Staffel geben wird.