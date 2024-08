Neue Quinta Brunson-Komödie kommt von Pont Grey

Kino-News

Seit dem Start von «Abbott Elementary» ist Brunson ein Star.

«Abbott Elementary»-Star Quinta Brunson arbeitet derzeit an ihrer eigenen Komödie. Nun haben sich Point Grey Pictures, die Seth Rogen gehören, und Brunsons Fifth Chance für den Spielfilm zusammengetan. Die Komödie soll bei Universal Pictures in die Kinos kommen. Neben Brunson gehört auch Stephanie Hsu zur Besetzung. Brunson wird das Drehbuch zusammen mit ihrem Kollegen Justin Tan schreiben, die bereits bei «Abbott Elementary» zusammengearbeitet haben. Im Rahmen des First-Look-Deals mit Universal wird Alex McAtee für Point Grey produzieren."Ich freue mich sehr, mit Point Grey und Universal an «Par for the Course» zu arbeiten. Diese Komödie liegt mir sehr am Herzen und mit wem könnte ich sie besser machen als mit einigen der besten Produzenten der Branche", sagte Brunson in einer Stellungnahme. "Ich kenne Seth, Evan, [Point Grey-Präsident James Weaver] und Alex schon seit einiger Zeit und freue mich, endlich an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Justin Tan ist mein langjähriger Comedy-Partner und Kollege, und wir freuen uns sehr darauf, zusammen an einem Film zu arbeiten. Stephanie ist ein Talent, das wir zusammenbringen können. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was wir gemeinsam auf die Leinwand bringen können."Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, mit Quinta zusammenzuarbeiten", sagte Rogen. "Sie ist eine der unglaublichsten Stimmen, die es heute in der Comedy-Branche gibt, und es ist eine große Ehre für mich, mit ihr zusammenzuarbeiten und zu sehen, was sie zu diesem Projekt beiträgt."