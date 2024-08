Sarah Ramos gehört zum Team von «Chicago Med»

US-Fernsehen

Auch Darren Barnet wird in der Krankenhausserie zu sehen sein.

Die NBC-Dramaserie" startet ihre neue Staffel am Mittwoch, den 25. September um 20 Uhr auf NBC. Sarah Ramos und Darren Barnet wurden als feste Darsteller in die Besetzung aufgenommen, wobei Ramos die Rolle der Dr. Caitlin Lenox und Barnet die Rolle des Dr. John Frost übernimmt.Sarah Ramos ist eine vielseitige Künstlerin, die als Regisseurin, Autorin und Schauspielerin bekannt ist. Sie hat in hochgelobten Serien wie «Parenthood», «Winning Time» und zuletzt in «The Bear» mitgewirkt. Ramos ist auch für ihre Webserie «City Girl» bekannt, die sie 2017 schrieb, inszenierte und spielte, sowie für ihre viralen "Quarantscene"-Videos auf Instagram im Jahr 2020. Zudem ist sie in Filmen wie «Babylon» und «The Boy Downstairs» zu sehen und arbeitet derzeit an der Verfilmung des Hörspiels «Zaddy».Darren Barnet, der 2022 von „The Hollywood Reporter“ als einer der aufstrebenden Stars der nächsten Generation ausgezeichnet wurde, ist vor allem für seine Rolle in der Netflix-Serie «Never Have I Ever» bekannt. Zu seinen Filmprojekten gehören «Anyone but You», «Gran Turismo», «Road House» und «Love Hard». Barnet hat sich auch im Bereich der Animation einen Namen gemacht, indem er seine Stimme in den kommenden Netflix-Serien «Blue Eyed Samurai» und «Skull Island» leiht. In der kommenden Staffel von «Jurassic World: Chaos Theory» wird er ebenfalls zu sehen sein.Die neue Staffel von «Chicago Med» verspricht spannende Entwicklungen mit einem starken Ensemble, darunter S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Jessy Schram, Steven Weber und Luke Mitchell. Die Serie wird von Dick Wolf, Allen MacDonald, Stephen Hootstein und Peter Jankowski produziert und von Universal Television in Zusammenarbeit mit Wolf Entertainment hergestellt.