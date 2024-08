Disney bringt Inhalte auf Apple Vision Pro

Vermischtes

Abonnenten von Disney+ können einen besonderes Sehgenuss erleben.

Seit Montag können Disney+-Abonnenten mit der Disney+-App auf Apple Vision Pro auf eine neue immersive Umgebung von National Geographic zugreifen, die die Benutzer in die atemberaubende Naturschönheit des isländischen Thingvellir-Nationalparks entführt. Die neue Disney+-Umgebung ist das erste immersive Projekt von National Geographic für Apple Vision Pro. Disney+ stellt Abonnenten heute außerdem vier weitere 3D-Filme von Marvel Studios zur Verfügung: «Avengers», ½Avengers: Age of Ultron», «Ant-Man» und «Ant-Man and the Wasp» Die neue National Geographic-Umgebung versetzt Disney+-Abonnenten auf Apple Vision Pro an einem verschneiten Wintertag in das einzigartige felsige Gelände des Thingvellir-Nationalparks und ermöglicht es ihnen, ihre Umgebung über interaktive Elemente und Klänge zu erkunden, die den Ort zum Leben erwecken. Dieses UNESCO-Weltkulturerbe, das von einem Team von National Geographic-Fotografen festgehalten wurde, dient den Zuschauern als Kulisse, wenn sie Disney+-Inhalte unter einer spektakulären nächtlichen Aurora betrachten."Seit seiner Gründung steht National Geographic an der Spitze der Fotografie und ist Vorreiter bei der Nutzung bahnbrechender Technologien, um Geschichten zu erzählen, die eine tiefere Verbindung zur Natur schaffen", sagte David Miller, EVP, National Geographic. "Die Schaffung dieser immersiven Umgebung war für uns ein natürlicher nächster Schritt, um auf diesem Erbe aufzubauen und dem Publikum weiterhin die Möglichkeit zu geben, die Schönheit unserer Natur zu erleben und Orte zu sehen, die sie sonst vielleicht nie besuchen würden."