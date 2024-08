ZDF plant «Quiz-Champion»-Marathon im September

TV-News

Am Samstag, den 14. September, präsentiert Johannes B. Kerner eine neue Live-Ausgabe von. Dabei handelt es sich aber nicht um eine gewöhnliche Sendung, sondern die dreistündige Show dient als Startschuss für ein Spenden-Special, das 16 Stunden dauern wird. Der Anlass für das Special ist der 50. Geburtstag der Deutschen Krebshilfe, in der Marathon-Sendung sollen Spenden gesammelt werden. In der Live-Sendung zur besten Sendezeit treten wie gewohnt fünf Quizkanditen gegen prominente Experten an.Wenn das „Spenden-Special“ beendet ist, geht es mit der „Spenden-Challenge“ erst richtig los: Direkt im Anschluss, ab 23:15 Uhr, wird die ganze Nacht hindurch weitergequizzt – und das 13 Stunden lang. Eine Besonderheit hier: Um auch jungen Zuschauergruppen das Thema Krebs näherzubringen, treten bekannte Content Creator von Plattformen wie YouTube, Instagram oder Twitch, aber auch bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF und der ZDFmediathek. Für jedes gewonnene Duell wird zusätzliches Geld für die Deutsche Krebshilfe erspielt. Wer sich durch alle fünf Kategorien gequizzt hat, nimmt im weiteren Verlauf der Nacht Spenden für die DKH per Telefon entgegen oder chattet live mit den Zuschauern und Fans. „Kleine Entertainment-Einlagen zwischen den Duellen, Live-Umbauten während der Sendung, musikalische Showacts und unerwartete Situationen gehören zu dieser außergewöhnlichen Spendennacht im ZDF und bieten einen seltenen Blick hinter die Kulissen“, verspricht das ZDF.Zu sehen ist der Spenden-Marathon in der ZDFmediathek und im ZDF-Hauptprogramm von 1:00 Uhr bis 5:30 Uhr. In Gesprächen und Einspielern wird die vielfältige Arbeit der Deutschen Krebshilfe vorgestellt. Johannes B. Kerner begrüßt unterschiedliche Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und aus der Forschung.„Wir quizzen uns 16 Stunden lang durch die Nacht und den Morgen und sammeln dabei hoffentlich viel Geld für die gute Sache. Ich bin gespannt und habe auch ein bisschen Respekt davor, wie wir uns im Studio gegenseitig wachhalten wollen, sodass wir es bis zum Fernsehgarten am nächsten Tag schaffen. Alle sind herzlich eingeladen, uns beim Kampf gegen die Müdigkeit zuzuschauen. Und nie galt der Satz so wie heute: Es ist ja für einen guten Zweck“, erklärt der Moderator. Beendet wird der «Quiz-Champion»-Marathon gegen 12:15 Uhr, dann wird Andrea Kiewel live imzu Johannes B. Kerner nach Berlin schalten und das finale Spendenergebnis verkünden.