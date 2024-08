Eva Karl Faltermeier verändert «Karlsplatz»-Ablauf

TV-News

Für die dritte Staffel wurde der Comedy-Sendung des Bayerischen Rundfunks ein neuer Studio-Look-verpasst.

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat die dritte Staffel des Comedy-Formatsmit Eva Karl Faltermeier terminiert, das im Januar 2023 debütierte. Die neuen Folgen starten am 19. September und werden immer donnerstags um 22:00 Uhr im BR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Der BR verspricht in den neuen Episoden einen „frischen Wind“ in der Late-Night-Show.Neben einer neuen Studio-Deko erwartet das Publikum auch ein neuer ausgeklügelter Sendungs-Ablauf, wie der BR am Dienstag mitteilte. Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie und Oberpfälzer Schlagfertigkeit philosophiert und diskutiert die Oberpfälzer Kabarettistin Eva Karl Faltermeier in jeder Sendung mit zwei prominenten Gästen und liefert sich mit jedem von ihnen humorvolle Wettkämpfe. Jede Folge hält außerdem spannende Überraschungen parat, denn wenn sich mitten in der Sendung das „Karlstor“ öffnet, weiß wirklich niemand, wer kommt oder was passiert.Sicher ist nur, dass der Besuch für die prominenten ein Wagnis bedeutet. Denn spätestens, wenn die drei „Kritischen“ auftauchen, müssen sie sich auf herausfordernde Zeiten gefasst machen. Watten-Spieler wissen, was das bedeuten kann. «Karlsplatz» ist eine Produktion der Redseven Entertainment.