«Kaulitz & Kaulitz»: Staffel 2 angekündigt

Der Streamingdienst Netflix kündigte neue Folgen der Reality-Dokumentation an.

Der Streamingdienst Netflix hat die Produktion der zweiten Staffel vonangekündigt. Erneut produziert Constantin Entertainment die Serie, die von Otter Steiner produziert und von Per Lars Eppmann als Executive Producer verantwortet wird. Die erste Staffel der achtteiligen Serie wurde von Michael Schmitt inszeniert.Im Mittelpunkt der Serie stehen Bill und Tom Kaulitz. Das Produktionsteam begleitet die beiden Tokio-Hotel-Bandmitglieder bei ihrem Alltag in Los Angeles. Neben den Kaulitz-Brüdern sind auch Toms Ehefrau Heidi Klum sowie diverse Freunde und Familienmitglieder zu sehen. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Die erste Staffel wurde am 25. Juni 2024 auf Netflix online gestellt.Die meisten Kritiken waren verhalten bis schlecht. „So verbleibt der Eindruck, dass Netflix mit «Kaulitz & Kaulitz» eine große Chance verpasst hat. Statt eines Formats, das die Zuschauer zumindest mit einem Unterhaltungswert abholt, der den beiden Namen im Titel auch gerecht wird, bekommt man hier eine Serie geboten, die an Belanglosigkeit und überzogener Selbstdarstellung kaum zu übertreffen ist“, schrieb unter anderem Quotenmeter . Die Show wirkt wie ein verzweifelter Versuch, die Marke Kaulitz auszuschlachten, ohne dabei auf die Idee zu kommen, etwas wirklich Interessantes oder Innovatives zu liefern. Wenn das Streaming-Sommerloch einen Namen hat, ist es nun auf jeden Fall Kaulitz.