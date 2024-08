«Amado, Belli, Biedermann»: Das Erste testet Talkshow am Nachmittag

TV-News

Im September werden Marijke Amado, Aminata Belli und Jeanette Biedermann in der 16-Uhr-Stunde ein generationsübergreifendes Talkformat präsentieren. Geplant sind zunächst zehn Ausgaben.

Das Nachmittagsprogramm im Ersten wird in den kommenden Wochen aus den beiden aus der Sommerpause zurückkehrenden Telenovelas «Roten Rosen» und «Sturm der Liebe» sowie immer ab 16:10 Uhr aus der Doku-Reihe «Nachtstreife» bestehen. Zuletzt versuchte sich der öffentlich-rechtliche Sender gerade in den Sommermonaten immer wieder an Experimenten in der 16-Uhr-Stunde. Ein solches Experiment hat man sich nun für den September aufgespart, denn ab dem 16. September bedient die blaue Eins eine längst vergessene Programmfarbe: eine Nachmittagstalkshow.Marijke Amado, Aminata Belli und Jeanette Biedermann präsentieren von Montag bis Freitag auf dem Sendeplatz die Talkshow, die als „innovatives und generationsübergreifendes Talkformat“ beschrieben wird, das den Nachmittag bereichern soll. Geplant sind zehn Folgen, in denen offen und ehrlich mit prominenten Gästen gesprochen werden soll. Das Themenspektrum reicht von Liebe und Beziehung über Familie und Freundschaft bis hin zu Lifestyle und Promi-News. In der neuen Sendung sollen aktuelle Themen aufgegriffen werden, die das Publikum bewegen. Dabei soll es nicht nur um die Gespräche gehen, sondern die Gästen gewähren auch einen Einblick in ihr Leben. Das Erste spricht von einem „Treffpunkt für Frauen, die sich austauschen, inspirieren und unterhalten möchten“.Moderiert wird dieser „Treffpunkt“ von drei unterschiedlichen Moderatorinnen, die durch ihre Mischung aus Erfahrung, Jugend und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen „eine neue Form der Talk-Moderation“ verkörpern. Marijke Amado, die Ikone der 60er Jahre, soll ihre Lebensweisheit und ihr charismatisches Auftreten einbringen, während Aminata Belli als die „junge und engagierte Moderatorin“ auftreten und die Generation der Digital Natives repräsentieren soll. Jeanette Biedermann, die erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin, wiederum soll beide Welten verbinden. Gemeinsam bilden sie ein Trio, das sowohl unterhält als auch inspiriert.