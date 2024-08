Laura Wontorra kommentiert wieder «Top Dog Germany»

TV-News

RTL hat für die neue Staffel einige Änderungen in Aussicht gestellt. So wird die neue Season diesmal nur fünf Folgen umfassen.

Deutlich später als in den vergangenen Jahren meldet sich die RTL-Sendungauf den Bildschirmen zurück. RTL hat den Start der vierten Staffel auf den 6. September terminiert, die ersten drei Staffeln gingen stets im Hochsommer über den Äther. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung abrufbar. Aufgrund rückläufiger Quoten hat der Kölner Sender aber nicht nur den Ausstrahlungstermin modifiziert. So wird das aus «Ninja Warrior Germany» bekannte Trio bestehend aus Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra als Field-Reporter fungieren. Für Wontorra bedeutet dies die Rückkehr zum Format nach einem Jahr Abstinenz.Außerdem hat RTL den Umfang der Staffel deutlich gedrosselt. Die dritte Runde bestand im vergangenen Jahr aus sieben regulären Ausgaben sowie jeweils einem Promi-Special und einer Best-of-Ausgabe. Diesmal umfasst die Staffel lediglich fünf Episoden, die in vier Vorrunden- und eine Finalshow unterteilt sind. In jeder Vorrunden-Show geht es neben der Qualifikation ums Finale auch um 5.000 Euro als Tagessiegprämie. Jede Vorrunde ist unterteilt in 2 Stages. Die 7 schnellsten Duos aus Stage 1 qualifizieren sich für den nächsten Parcours (Stage 2). Die drei schnellsten Duos aus Stage 2 qualifizieren sich für das Finale. Die beiden schnellsten Duos treten außerdem am Ende der Show in der Neuen Duell-Box gegeneinander an und kämpfen um den Tagessieg. Im Finale treten die schnellsten drei Duos n einem Triell-Parcours gegeneinander an und kämpfen um den Titel "Top Dog Germany”. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, von denen 5.000 Euro an eine Tierschutzorganisation der Wahl gehen. Die zwei bestplatzierten kleinen Hunde aller Vorrunden, ziehen zusätzlich ins Finale ein und haben dort die Chance auf die Wertung „Last Shorty Standing" und 5.000 Euro, wovon die Halter ebenfalls 1.000 Euro für einen guten Zweck spenden.Der Privatsender hat zudem sieben neue Hindernisse auf einem komplett neuen Parcours gebaut. Zudem haben die Teilnehmer die Möglichkeit zu taktieren, denn es gibt einen risikoreicheren und einen sichereren Weg. Agilitytrainer Jan Dießner ist erneut als Schiedsrichter dabei. Die Hindernisse im Parcours wurden mit dem 36-jährigen Hundeexperten zum Wohl der Tiere bereits im Vorfeld abgestimmt. Während der Sendung ordnet Dießner für das Publikum die Läufe der Hunde ein, gibt Tipps zur Hundeerziehung und steht dem Moderationsteam bei Rückfragen Rede und Antwort. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit der bekannten Tierärztin und Bloggerin Dr. Tanja Pollmüller, genannt Doc Polly, die wie in den vergangenen Staffeln, gemeinsam mit ihrem Team, für die tierärztliche Grundversorgung vor Ort zuständig ist.Zuletzt hatte die Freitagabendshow mit rückläufigen Quoten zu kämpfen. Im vergangenen Jahr verlor «Top Dog Germany» in der Zielgruppe dreieinhalb Prozentpunkte, mit durchschnittlich 11,1 Prozent war die Ausstrahlung aber noch immer ein Erfolg für den Kölner Sender. Ob die Neuerungen und das Comeback von Laura Wontorra Früchte tragen, zeigt sich am Freitag der ersten September-Woche, die RTL an den restlichen Werktag-Abenden mit einer neuen „3-Millionen-Euro-Woche“ vonfüllt.