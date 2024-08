Disney+ wird teurer

Wirtschaft

Am Mittwoch gibt das Micky-Maus-Unternehmen die Quartalszahlen bekannt.

Im Vorfeld der Quartalszahlen kündigte Disney eine Preiserhöhung für seine Streaming-Dienste an. In diesem Herbst werden Disney+ , Hulu und ESPN+ in den USA teurer. Die neuen Preise treten am 17. Oktober 2024 in Kraft und sollen die Rentabilität steigern. Der Preis für das kürzlich eingeführte Disney+/Hulu/Max-Paket bleibt zunächst bei 19,99 US-Dollar (werbefrei).Das Basic-Modell von Disney+ mit Werbung steigt um zwei Dollar auf 9,99 Dollar, ohne Werbung werden künftig 15,99 Dollar fällig (+2 Dollar). Das werbefreie Hulu-Paket steigt von 7,99 auf 9,99 US-Dollar, das werbefreie Hulu-Angebot wird um einen Dollar teurer. Es kostet dann 18,99 US-Dollar. Der Preis für Hulu + Live TV steigt von 89,99 auf 95,99 US-Dollar. Disney hat seine Preise zuletzt im Oktober 2024 erhöht."Mit diesem wachsenden Angebot und neuen Möglichkeiten, Ihre Lieblingsinhalte von Disney+ zu genießen, gehören Disney-Abos weiterhin zu den besten Angeboten im Streamingbereich", erklärte das Unternehmen bei der Ankündigung der Preiserhöhungen. Ab dem 4. September 2024 werden Disney+ Abonnenten auch Zugang zu ABC News Live haben."Die Playlists sind das jüngste Beispiel dafür, wie wir unseren Abonnenten den besten Wert und das beste Erlebnis bieten, wann immer sie Disney+ öffnen", sagte Alisa Bowen, Präsidentin von Disney+. "Ob Nachrichten, Inhalte für Kinder, beliebte Genres, TV-Hits oder Blockbuster-Filme - es ist für jeden etwas dabei, und zwar in einem schlanken Seherlebnis, das auf Saisonalität und Interesse basiert."