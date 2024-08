Die Geschäfte von FOX laufen gut

Wirtschaft

Die FOX Corp. konnte in den vergangenen Monaten ihre Umsätze sogar steigern.

FOX Network, Fox Business Network, Fox News und Tubi blicken auf ein erfolgreiches zweites Quartal zurück. In den Monaten April, Mai und Juni 2024 erwirtschaftete Fox Corp. einen Umsatz von 3,092 Milliarden US-Dollar und konnte sich damit gegenüber dem Vorjahr (3,032 Milliarden US-Dollar) leicht steigern. Die Affiliate-Einnahmen stiegen von 1,771 auf 1,859 Milliarden US-Dollar, die Werbeeinnahmen blieben mit 1,007 Milliarden US-Dollar nahezu stabil. Cable Network Programming stieg von 1,410 auf 1,438 Milliarden US-Dollar, TV von 1,587 auf 1,615 Milliarden US-Dollar.Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen stieg von 735 auf 773 Millionen US-Dollar. Fernsehen sank von 227 auf 148 Millionen, Kabel Network stieg von 585 auf 703 Millionen US-Dollar. Das Nettoergebnis sank von 369 auf 320 Millionen US-Dollar.„Das Geschäftsjahr 2024 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für FOX mit sehr deutlichen Erfolgen über unser gesamtes Portfolio hinweg, darunter ein starkes Wachstum der Gesamteinnahmen des Unternehmens durch unsere laufenden Vertragsverlängerungen, die Festigung der Position von Tubi als meistgesehener kostenloser TV- und Film-Streaming-Dienst in den USA und ein weiterer Anstieg der Zuschauerzahlen und Marktanteile von FOX News“, sagte Lachlan Murdoch. „Diesen Schwung nehmen wir nun mit in einen weiteren großen Ereigniszyklus im Geschäftsjahr 2025, in dem die Präsidentschaftswahlen und der Super Bowl anstehen. Die Solidität unserer Strategie, die Beständigkeit unserer Leistung und die Stärke unserer finanziellen Position sind so gut wie nie zuvor und untermauern unser Vertrauen in die Zukunft von FOX und in die Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre."Im Geschäftsjahr 2024 ging der Umsatz von FOX um knapp eine Milliarde US-Dollar auf 13,980 Milliarden zurück. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen rutschte von 3,191 auf 2,883 Milliarden. Der Nettogewinn stieg von 1,239 auf 1,501 Milliarden US-Dollar.