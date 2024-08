«Das große Backen» bleibt der Primetime erhalten

TV-News

Die neue Staffel beginnt erneut Ende August in Sat.1.

«Das große Backen» gehört bereits seit 2013 zum beständigen Programm von Sat.1 . Nachdem das Format jahrelang sonntags am Vorabend ausgestrahlt worden war, wagte Sat.1 im vergangenen Jahr zum zweiten Mal nach 2014 den Sprung in die Primetime. Der Schritt im Jubiläumsjahr sollte sich auszahlen, denn die Reichweite blieb mit 1,44 Millionen annähernd konstant. Zwar gingen die Quoten leicht zurück (6,4% bei allen / 10,8% bei 14-49 J.), doch «Das große Backen» half den Koch- und Back-Mittwoch zu stärken. So überrascht es nicht, dass auch die zwölfte Staffel in der Primetime gesendet wird.Los geht die von BBC Studios Germany produzierte Sendung am 28. August um 20:15 Uhr, geplant sind erneut acht Folgen, die vorab bei Joyn veröffentlicht werden. Mit dabei sind zehn leidenschaftliche Bäcker, die um den Titel „Deutschlands beste Hobbybäckerin 2024“ sowie den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und das erste eigene Backbuch kämpfen. In den Folgen müssen sie abwechslungsreiche Back-Challenges wie „Fürst Pückler modern“, „Karamell kreativ“ und „Fruchtig dekoriert“ bewältigen.Moderatorin Enie van de Meiklokjes führt durch die Sendung. Als Juroren sind Tortenqueen Betty Schliephake-Burchardt und der mehrfach ausgezeichnete Spitzenpatissier Christian Hümbs gesetzt.