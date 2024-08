Little Dot Studios erweitert Joyn-Portfolio

TV-News

Das Mediennetztwerk und die ProSiebenSat.1-Tochter Studio 71 haben eine Kooperation geschlossen, die ausgewählte Inhalte des Content-Studios auf die Streamingplattform spült.

Mit sofortiger Wirkung haben das digitale Content-Studio und Mediennetzwerk Little Dot Studios Deutschland und die digitale Vermarktungseinheit der ProSiebenSat.1-Gruppe, Studie 71, eine Partnerschaft geschlossen. Ausgewählte Inhalte der Little Dot Studios' Brandsundsind ab sofort auf der Streamingplattform Joyn in volle Länge verfügbar. Die beiden Channel zählen monatlich millionenfache Aufrufe auf YouTube, Waipu und TikTok.Beliebte Titel wieundsind ebenfalls im Angebot enthalten. Auf Joyn finden die Nutzer kostenlos rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf.„Diese Kooperation ist eine großartige Möglichkeit für Little Dot Studios, mit unseren Premium-Inhalten eine noch größere Zielgruppe anzusprechen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Studio71, um unsere spannenden und vielfältigen Inhalte einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen“, erklärt Nils Franck, Managing Director von Little Dot Studios Deutschland.