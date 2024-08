MagentaTV bleibt TV-Partner des Wacken-Festivals

TV-News

Die Deutsche Telekom und das Wacken Open Air (W:O:A) haben ihre Partnerschaft um vier Jahre verlängert.

Am vergangenen Wochenende feierten über 80.000 Metal-Fans beim alljährlichen Wacken-Festival (W:O:A) ihre musikalischen Helden. Wer nicht vor Ort dabei war, konnte auf den kostenlosen Livestream von MagentaTV und #dabeiTV zurückgreifen und die Musik zu Hause genießen. Wie die Deutsche Telekom mitteilte, will man insgesamt 28 Millionen Livestream-Zuschauer registriert haben (Live-Content-Views). Für die Telekom war das W:O:A nach der Fußball-EM das reichweitenstärkste Medienevent des Jahres.Dies soll auch in den kommen Jahren so bleiben. Telekom und das Wacken Open Air (W:O:A) haben ihre Partnerschaft nun um vier Jahre verlängert, somit bleibt MagentaTV bis einschließlich 2028 TV-Partner des Metal-Festivals. Zudem wird die Telekom weiterhin das Festivalgelände mit einer zusätzlichen Netzversorgung ausstatten.„Wir sind und bleiben stolzer Partner des Wacken Open Airs. Und wir freuen uns darauf, die Fans auch weiterhin mit unserem Engagement zu begeistern“, sagt TV-Chef Arnim Butzen. „Auch beim diesjährigen Festival konnten wir erneut einen der erfolgreichsten Livestreams unserer Geschichte feiern. Neben starken Reichweiten steigern wir mit unserer Partnerschaft zudem die Bekanntheit für MagentaTV und für unsere attraktiven Content-Angebote und unterstreichen nachhaltig unsere Netzführerschaft. Unsere Strategie geht auf.“Auch die W:O:A-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen freuen sich, dass die Telekom mit ihrem Know-how „unsere Metal-Party zu so vielen Menschen bringt. Wir haben die besten Fans der Welt. Und das gilt auch für unsere Partner. Mit Unterstützung der Telekom, ihren Netzen und Services können wir mit allen Wacken-Fans während des Festivals und darüber hinaus in Kontakt bleiben. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit.“