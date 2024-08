AppleTV+ setzt «Shrinking» fort

US-Fernsehen

Die neuen Episoden beginnen am 16. Oktober.

Apple TV+ hat heute das Datum der Premiere auf die 12-teilige zweite Staffel vonmit dem Emmy-Award-Nominierten Jason Segel und dem mehrfach ausgezeichneten Harrison Ford in den Hauptrollen geworfen, die von den Emmy-Award-Gewinnern Bill Lawrence und Brett Goldstein («Ted Lasso») und Segel kreiert wurde. Die zweite Staffel von «Shrinking» wird weltweit mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, dem 16. Oktober, auf Apple TV+ Premiere haben, gefolgt von einer neuen Folge pro Woche, jeden Mittwoch bis zum 25. Dezember 2024.«Shrinking» handelt von einem trauernden Therapeuten (gespielt von Segel), der anfängt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und nimmt große, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vor ... auch in seinem eigenen. Neben Segel und Ford spielen in «Shrinking» die Emmy-Award-Nominierte Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Ted McGinley und die Emmy-Award-Nominierte Christa Miller die Hauptrollen. Goldstein wird in der zweiten Staffel als besonderer Gaststar auftreten.Die Serie wird für Apple TV+ von Warner Bros. Television, wo Lawrence und Goldstein unter Gesamtverträgen stehen, und von Lawrences Doozer Productions produziert. Lawrence, Segel, Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Jeff Ingold, Liza Katzer, Randall Keenan Winston, Annie Mebane, Rachna Fruchbom und Brian Gallivan. «Shrinking» ist neben der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten, weltweit erfolgreichen Serie «Ted Lasso» und der kommenden Comedy-Serie «Bad Monkey», die am 14. August 2024 Premiere hat, die dritte Partnerschaft für Apple, Lawrence und Warner Bros. Television. Die Serie ist außerdem die zweite Zusammenarbeit von Apple TV+ und Segel, nach seiner Hauptrolle in dem Apple Original Film «The Sky is Everywhere».