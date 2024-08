«Hartz und herzlich» bleibt «Berlin  Tag & Nacht»-Vorlauf

TV-News

RTLZWEI wird ab Ende August neue Folgen der Sozialreportage «Hartz und herzlich – Tag für Tag» in der 18-Uhr-Stunde ausstrahlen.

Pünktlich zum Start der Fußball-Europameisterschaft Mitte Juni endete die RTLZWEI-Serie, die zwar während ihres über zehnjährigen Laufs einige Erfolge feiern konnte, aber zum Ende hin mit argen Quoten-Problemen zu kämpfen hatte. Inzwischen hat der Streamingdienst RTL+ die filmpool-Produktion übernommen. RTLZWEI setzt in der werktäglichen 18-Uhr-Stunde seit dem 17. Juni auf die Sozialreportage, von der Wiederholungen ausgestrahlt werden.Das wird auch über den Sommer hinaus so bleiben, allerdings plant der Grünwalder Sender nicht nur mit Zweitverwertungen, sondern ab dem 26. August auch mit neuen Folgen – zunächst aus den Benz-Baracken in Mannheim, später im Jahr aus Rostock. Das bestätigte RTLZWEI am Montagvormittag und erklärte, dass man auf die Produktion aus dem Hause UFA Show & Factual ab sofort in einer breit angelegten Marketingkampagne in TV, Digital, Print und Radio aufmerksam machen wolle. Im Fokus stehen dabei die Bewohner der Benz-Baracken. Im Anzeigenmotiv und in Statements zeigen sich beliebte Protagonisten wie Elvis, Kathrin, Carmen, Dieter, Beate, Janine sowie die Hausmeister Michael und Jonas als Gemeinschaft mit starkem Zusammenhalt, ohne dabei ihre schwierigen Lebensumstände auszublenden.Grund für die Aufwertung des Sendeplatzes ist die gute Performance von «Hartz und herzlich» im Jahresverlauf. Auf dem 17-Uhr-Sendeplatz erzielte «Hartz und herzlich – Tag für Tag» im laufenden Jahr montags bis freitags durchschnittlich 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die wöchentlichen Folgen von «Hartz und herzlich» in der Primetime zeigten sich von Januar bis März aber ebenfalls stark mit bis zu 7,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Neben der TV-Ausstrahlung erreicht die Formatmarke ein wachsendes Publikum auch nicht-linear auf der Streaming-Plattform RTL+, bei Facebook, Instagram und YouTube. Die Video-Views auf diesen Plattformen stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 73 Prozent auf insgesamt knapp 43 Millionen. Bei RTL+ gehört «Hartz und herzlich – Tag für Tag» zu den Top4-Formaten von RTLZWEI „«Hartz und herzlich» ist einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Keine andere Sozialdokumentation kann für sich in Anspruch nehmen, so viele Menschen über einen so langen Zeitraum zu porträtieren. Auf diese Weise lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer sie wirklich kennen, entwickeln ein Verständnis für ihre Situation und fühlen sich ihnen emotional verbunden. Diese starke Programmmarke verdient den wichtigen Sendeplatz um 18 Uhr. Das unterstreichen wir erstmals mit einer Kampagne für dieses Format, mit der wir auch den Bewohnern der Benz-Baracken Danke sagen möchten für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit“, erklärt Marco Kunze, SVP Multichannel Strategy & Marketing RTLZWEI.