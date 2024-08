Sat.1-Check mit vier neuen Ausgaben

TV-News

Die Reportage-Reihe wechselt dauerhaft den Sendeplatz auf den Montagabend. Im Spätsommer werden Supermärkte, Drogerien, Möbelhäuser und Modeketten gecheckt.

Mit seinem Check-Format konnte Sat.1 im vergangenen Jahr teilweise beachtliche Quotenerfolge feiern. Zuletzt erreichte sogar die Wiederholung vonstarke 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. In den kommenden Wochen wird der Unterföhringer Sender vier neue Ausgaben auf einem neuen Sendeplatz ausstrahlen. Während die Folgen im Vorjahr vor allem am Donnerstag auf Sendung gingen, schiebt Sat.1-Chef Marc Rasmusauf den für Factual-Formate vorgesehenen Montagabend, wo zuletzt auch die Wiederholungen zu sehen waren.Los geht es am Montag, 12. August, um 20:15 Uhr mit demüber „Rewe, Edeka, Kaufland & Co.“. In der neuen Folge geht es um die rund 200 Milliarden Euro Umsatz des deutschen Lebensmittelhandels im Jahr 2023. Neben Discountern sind für die Mehrheit der Deutschen Supermärkte das Ziel der Wahl für den Einkauf – für über 40 Prozent sogar mehrmals die Woche, wie eine aktuelle von Sat.1 in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage ergab. Doch wie schneiden Edeka, Kaufland, Rewe und Co. in Sachen Auswahl, Frische, und Qualität ab? Außerdem geht es um die Frage, was Supermärkte von ihrer Discounter-Konkurrenz unterscheidet.Eine Woche später läuft. Gecheckt werden Angebot, Kundenfreundlichkeit und Preise der bekanntesten Drogerie-Ketten. Außerdem wird getestet wie gut die Eigenmarken im Vergleich zu gängigen Markenartikeln sind. Am 26. August, besucht der Bällchensender indie Möbelhaus-Ketten Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co., während am 2. September imdie Modehäuser von H&M, Primark, C&A & Co. unter die Lupe genommen werden.