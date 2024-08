«John Wick» soll bei Amazon weitergehen

US-Fernsehen

Lionsgate Television möchte die Filmreihe fortführen.

Die Produktionsfirma Lionsgate Television ist derzeit mit der Fortsetzung vonbeauftragt. Die Serie mit dem Titelsoll laut „Deadline“ nach den Ereignissen des vierten Films spielen. Lionsgate Television hat auch die Miniserie «The Continental: From the World of John Wick» produziert.In der offiziellen Logline heißt es: "John Wick hat die Welt des High Table in einer prekären Situation verlassen, und eine Gruppe neuer Charaktere wird versuchen, sich einen Namen zu machen, während einige der altbekannten Franchise-Charaktere der alten Weltordnung treu bleiben. Die Serie wird das Neue mit dem Alten verbinden und das Wick-Universum in eine neue Ära katapultieren".Als ausführender Produzent der Serie wird Keanu Reeves gemeinsam mit Basil Iwanyk und Erica Lee von Thunder Road fungieren. Über 87Eleven Entertainment wird Chad Stahelski als ausführender Produzent fungieren und den Pilotfilm inszenieren. Als Autor, Showrunner und ausführender Produzent der Serie fungiert Robert Levine. Produziert wird die Serie von Lionsgate, die bisher alle «John Wick»-Filme herausgebracht haben. Stahelski hatte bereits im Januar einen Vertrag mit Lionsgate unterzeichnet, um die Expansion der "John Wick"-Franchise in allen Medien zu überwachen.