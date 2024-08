Judith Williams kehrt für Löwen-Jubiläumsstaffel zurück

TV-News

Die Gründershow «Die Höhle der Löwen» wird zehn Jahre alt. Zum Geburtstag gibt es acht neue Folgen. Mit dabei sind auch Frank Thelen und Jochen Schweizer.

Am 19. August 2014 ging die VOX-Showauf Sendung. Zehn Jahre später hält sich das Gründerformat hartnäckig als eines der erfolgreichsten Sendungen der Kölner TV-Station, auch wenn die Quoten in den letzten Staffeln etwas nachgelassen haben. Die 14. Staffel sorgte im vergangenen Herbst durchschnittlich für 1,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Zielgruppen-Marktanteil von 12,4 Prozent. In diesem Frühjahr sank das Interesse auf 1,40 Millionen, der Marktanteil auf 9,9 Prozent. Grund zum Feiern gibt es anlässlich des Jubiläums alle Mal.VOX wird die Jubiläumsstaffel, es handelt sich um die 16. Ausgabe, ab dem 2. September, immer montags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Acht neue Folgen sind geplant, die ihren Weg auch zu RTL+ finden werden. Für die neue Staffel werden einige Löwen der Sendungshistorie zum Format zurückkehren. So zählt Judith Williams nach einem Jahr Paus wieder zum festen Löwenrudel, dem auch Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Handelsprofi Ralf Dümmel, Konzernchef Nils Glagau, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Meinungsmacherin Tijen Onaran und Food-Experte Tillman Schulz angehören. Moderiert wird die Sendung wie gewohnt von Amiaz Habtu.Außerdem kehren einmalig die früheren Löwen Jochen Schweizer und Frank Thelen zu «DHDL» zurück. Die vierte Folge, die am 23. September ausgestrahlt wird, bezeichnet VOX deshalb als Jubiläums-Folge. Die dritte Folge der Jubiläumsstaffel ist derweil ebenfalls eine Spezialfolge: Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche haben erstmals alle fünf Startups dieser Folge einen Nachhaltigkeitsaspekt. Außerdem wird es in den neuen Folgen auch wieder einige prominente Pitcher geben. Direkt in der ersten Folge tritt Ex-Sportkommentator Werner Hansch als Gründer vor die Löwen, VOX verspricht einen der „bewegendsten Auftritte aller Zeiten“. Außerdem kommt es mit Dartsprof Max Hopp zur ersten „Höhle-der-Löwen-Darts-Meisterschaft“. Bei einem Wiederbesuch treffen Ralf Dümmel und seine Gründerin auf Topmodel Toni Garrn und Jessica Haller.