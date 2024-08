Langer Dokumentarmontag im Ersten

TV-News

Gleich drei Autoren fragen sich, ob die Stimmungslage im Osten eskaliert.

Die Journalisten David Holland, Katja Herr und Jan Lorenzen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) gehen am Montag, den 9. September 2024, um 20.15 Uhr der Frage nach, ob Ostdeutschland sich vom übrigen Land abkoppelt. Die 45-minütige Reportage trägt den TitelAb 22.50 Uhr blickt Andreas Kegel auf. Die Haut "erzählt" über Alter, Gesundheit, Lebensstil und Herkunft. Sie ist mit rund zwei Quadratmetern das größte, mit fünf bis zehn Kilo das schwerste und dazu das vielseitigste Organ des Menschen. Lange Zeit wurde die Haut vor allem als "Hülle" betrachtet. Doch sie ist viel mehr, ein Multitalent. Die Haut fühlt, versorgt sich direkt aus der Luft mit Sauerstoff und kann sogar Schallwellen und Geruchsmoleküle wahrnehmen. Sie verbindet uns mit der Welt und ist zugleich Grenz- und Schutzschicht, Biotop, Duftkörper und Objekt der Begierde.Gleich zwei Ausgaben vonstehen ab 23.35 Uhr auf dem Programm. Porträtiert werden Menschen, bei denen das Kochen sinnlicher Dreh- und Angelpunkt ihrer Biographie ist und zugleich wichtiger Teil ihrer Herkunftskultur, die wiederum die deutsche Kultur beeinflusst und bereichert. Was waren und sind ihre Herausforderungen? In welchen konkreten Situationen? Welche Stigmatisierungen wurden überwunden – welche nicht?